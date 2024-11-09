“Крим пішов”: радник Трампа каже, що США зосередяться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій

Водночас Брайан Ланза нічого не сказав про можливу долю решти окупованих регіонів України. Стратег Республіканської партії повідомив, що адміністрація Трампа попросить Зеленського надати його версію “реалістичного бачення миру”.

Старший радник новообраного президента Дональда Трампа Брайан Ланза каже, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на дозволі країні повернути окуповані Росією території, пише “Бі-Бі-Сі”.

Брайан Ланза, стратег Республіканської партії, повідомив виданню, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського його версію “реалістичного бачення миру”.

“І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний”, – сказав він. – “Крим пішов (Crimea is gone)”.

Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. Через вісім років вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та окупувала територію на сході країни.

Обраний президент Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка того, що він характеризує як виснаження ресурсів США у формі військової допомоги Україні.

Однак він ще не розголошує, як він збирається це зробити, і, ймовірно, почує різні бачення майбутнього України від своїх радників.

Ланза, політичний радник Трампа з часів його кампанії 2016 року, не згадував райони східної України, але сказав, що повернення Криму нереалістичне і “не є метою Сполучених Штатів”.

“Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо бойові дії, а мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає”, — сказав Ланза у програмі BBC World Service Weekend.

“І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, ви наодинці”.

Видання зазначає, що США ніколи не відправляли американських солдатів воювати в Україні, а також Київ не просив американські війська воювати за них. Україна лише просила американську військову допомогу для озброєння власних солдатів.

Ланза каже, що він надзвичайно поважає український народ, зазначивши, що вони люди із серцем лева. Але він сказав, що пріоритетом США є “мир і припинення вбивств”.

“Те, що ми збираємося сказати Україні: ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо щиру розмову", - сказав він.

Очікується, що після приходу на посаду Трамп готуватиметься до мирних переговорів з близьким колом помічників.