Зеленський виступить на Радбезі ООН, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН 24 вересня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місію Словенії в ООН.

Виступ Зеленського стосуватиметься війни Росії проти України.

Зазначається, що виступ відбудеться, коли світові лідери перебуватимуть у Нью-Йорку на щорічній зустрічі Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомили дипломати, засідання Ради Безпеки ООН у вівторок відбудеться за запитом Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.