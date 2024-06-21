ЄС розпочинає готуватися до конференції, з якої стартують переговори про вступ України до блоку

Конференція з Києвом запланована на 15:30 25 червня.

Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.

Так, Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, пише Німецька хвиля з посиланням на джерело.

Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.

Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій.

Так, конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024