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ЄС розпочинає готуватися до конференції, з якої стартують переговори про вступ України до блоку

Конференція з Києвом запланована на 15:30 25 червня.

ЄС розпочинає готуватися до конференції, з якої стартують переговори про вступ України до блоку
Фото: EPA/UPG

Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.

Так, Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, пише Німецька хвиля з посиланням на джерело.

Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.

Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій. 

Так, конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.

  • Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС.
  • Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.
  • Вчора парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС. Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами.
  • Тиждень тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС. У рамковий документ, на основі якого відбуватимуться переговори між Євросоюзом і Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин.
  • Перед цим посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови. Бельгійське головування оголосило, що скличе перші міжурядові конференції 25 червня.
  • 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
  • 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. 
  • ЄК вважала, що Київ повністю виконав 4 з 7 вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. 
  • Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.
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