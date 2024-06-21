ЄС розпочинає готуватися до конференції, з якої стартують переговори про вступ України до блоку

Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.
Так, Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, пише Німецька хвиля з посиланням на джерело.
Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.
Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій.
Так, конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.
🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 - IGC with Ukraine
· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
- Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.
- Вчора парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС. Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами.
- Тиждень тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт більше не блокуватиме старт переговорів про вступ України до ЄС. У рамковий документ, на основі якого відбуватимуться переговори між Євросоюзом і Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин.
- Перед цим посли країн-членів ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови. Бельгійське головування оголосило, що скличе перші міжурядові конференції 25 червня.
- 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
- 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС.
- ЄК вважала, що Київ повністю виконав 4 з 7 вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.
- Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.