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Кулеба: "Сім систем Patriot не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі"

"Одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети". 

Кулеба: "Сім систем Patriot не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі"
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атакиу Росії по Харкову і Люботину. Він закликав партнерів, які мають ЗРК Patriot пришвидшити рішення надати ППО Україні.

"Я вважаю, що сім систем Patriot – це не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра", – написав він у мережі Х.

"Ця жахлива атака має нагадати всім у всьому світі, що Україні, як і раніше, терміново потрібні сім систем Patriot. Ми дуже вдячні Німеччині за анонс ще однієї системи. Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, а й для миру в Європі. Кожен має чітко усвідомлювати про що йдеться. Кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, а й наближає можливість масштабнішої війни в Європі", – додає глава МЗС України.

Кулеба додає, що Путін розширить свою агресію і забере більше життів, якщо його не зупинити в Україні зараз.

"Я вкотре закликаю країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні", – закликав очільник МЗС і додав, що "на жаль, одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети". 

  • 23 травня Росія масовано атакувала Харків та область. Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях. Станом на 13:32, внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 20 поранені.
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