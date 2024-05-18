Україна має лише 25% засобів для захисту країни, — президент України

В інтерв'ю AFP президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має тільки "близько 25% того, що країні потрібно для захисту країни, зокрема мова йшла про засоби ППО.

За словами президента, Україна має тільки "близько 25% того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору ППО. Для того, щоб мати паритет з Росією, необхідно "120-130" винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.

Зеленський розкритикував обмеження США на удари по російській території західною зброєю, хоча Велика Британія і Штати останніми днями натякнули, що ці заборони можуть бути пом'якшені.

"Вони можуть стріляти з будь-якої зброї по нашій території зі своєї території. Це найбільша перевага, яка є у Росії. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які розташовані на території Росії, західною зброєю", — зазначає Зеленський.