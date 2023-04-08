​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?

Хоча активна патріотична меншість заздалегідь готувала тривожні валізи та зброю до бою. Закликає вона це робити, навіть після перемоги у цій війні. Адже поки існує імперська Росія – вона становить загрозу існуванню незалежної України.

Та яка війна? Про що ти кажеш? Такі та подібні розмови часто звучали під час родинних посиденьок чи зустрічей давніх друзів на початку минулого року. У війну не вірили, попри вісім років АТО. Не вірили у потужні ракетні атаки мирних міст і сіл, масову евакуацію та блекаут. Не вірили у катівні у підвалах та розстріли беззбройних мирних жителів.

Чому виникають війни?

Карл фон Клаузевіц колись влучно відзначив, що війна це продовження політики іншими засобами. Для вияснення причин війн написані сотні розумних книжок та аналітичних розвідок відомих, і не зовсім, академіків та професорів з усього світу.

Фото: troepgroep.nl

Навряд чи, автор цієї статті скаже щось нове у цій галузі, але принаймні надати узагальнений погляд на причини виникнення військових конфліктів зможе.

Умовно ці причини можна розділити на дві великі групи – прагматичні та ідеологічні.

Прагматичні передумови – це боротьба за ресурси у будь-якому вигляді. За м’ясо мамонта, кращу печеру, колонії, золото, нові території та життєвий простір, рабів, природні ресурси.

Тобто за все те, на чому будується життя людини та діяльність держави.

Ідеологічні причини – це намагання через військові дії нав’язати іншим державам або всьому світу свій світопорядок, який відповідає «надцінним» уявленням фюрера держави агресора про те, яким має бути життя не лише у власній країні, а і за її кордонами.

Фото: Хуго Йегер

Наприклад, це боротьба за всесвітнє панування арійської раси, побудову комунізму у всьому світові чи втілення ідей «Чучхе».

Практична кожна війна виникає як наслідок дії кількох причин та передумов, де поєднуються як прагматичні, так і ідеологічні чинники.



Як запобігти війнам та зробити їх неможливими?

Людство вже неодноразово оголошувало про настання мирного золотого віку. Навіть у ранньому середньовіччі, коли християнство запанувало у Центральній Європі, було оголошено про наступні сторіччя без війн. Адже християнські королі не можуть воювати один з одним.

Наприкінці ХІХ століття технічний прогрес обумовив віру у світле майбутнє людства без війн, хвороб, революцій та інших соціальних катаклізмів.

На початку ХХІ все звелося до безапеляційного і здавалося аксіоматичного твердження – які можуть бути зараз війни у цивілізованому світі.

Уражене загибеллю десятків мільйонів військових та мирних жителів під час двох світових війн людство, здавалося отримало ефективне щеплення проти зарази військового угару. Це призвело до того, що виникло багато, начебто дієвих, інститутів, спрямованих на запобігання військовим конфліктам.

По-перше, були створені міжнародні організації – спочатку Ліга Націй, а потім ООН – головною метою яких було запобігання війнам. До складу цих організацій увійшли майже всі країни світу. Здавалося – ось вони ефективні інструменти протидії державам агресорам.

Фото: EPA/UPG

По-друге, у великій частині країн світу були утворені та стало запрацювали демократичні інститути, діяльність яких була спрямована у тому числі на те, щоби запобігти агресивним збройним конфліктам.

По-третє, світова економіка стала глобальною, держави стають все більш економічно залежними одна від одної. Війна за ресурси, начебто відійшла у минуле, адже завжди краще торгувати, аніж воювати.

І наостанок. Велика частина людства отримала потужну психологічну травму від гибелі десятків мільйонів людей під час двох світових війн. Це у свою чергу, визначило головний мейнстрім останнього часу – ніяких великих війн. Тим більше, що ядерна зброя призвела до того, що велика війна між наддержавами означає лише гарантоване знищення людства.

Однак, війни продовжуються. Всі ці запобіжники або не працюють зовсім, або є недостатньо ефективними.

Міжнародні організації надто слабкі і не мають право застосовувати силу до держав агресорів, аби підтримувати мир. Демократичні інституції абсолютно в демократичний спосіб на перших етапах можуть підтримувати війни, які ведуть їх держави. Морально-етичні норми і правила не в змозі утримати від військової агресії та від здійснення військових злочинів.

Фото: EPA Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї

Ну а як же гроші? На перший погляд, для запобіганню війн залишився дійсно дієвий запобіжник – глобальна економіка. Адже погодьтеся, воювати сьогодні це значить втрачати величезні кошти не лише внаслідок можливих міжнародних санкцій, а й внаслідок того, що глобальна торгівля просто «просяде» на час військових дій.

Здається це має стримати агресора. Але війни все рівно продовжуються.



«Надцінна» ідея диктатора як причина війни Росії проти України

Дійсно чому все ж таки війни продовжуються, коли на кону стоять сотні мільярдів доларів, а перемога у військовому конфлікті ніколи не зможе принести настільки вагомих дивідендів, які можна порівняти із прибутком від глобальної торгівлі у мирні часи.

Насправді справа в «надцінних» ідеях, які є, як правило панівною ідеологією в авторитарних країнах, де влада диктатора лише маскується існуванням «демократичних» інститутів. За втілення у життя «надцінних» ідей можна все – терпіти голод та холод, починати агресивні війни, загубити життя мільйонів жителів власної та чужої країні. «Надцінні» ідеї тому і є власне такими, що потребують, на думку їх авторів, надвеликих жертв.

Класичний приклад, окрім Ірану та КНДР, це Росія. Колосальні прибутки від продажу нафти і газу гарантували цій країні поступовий, але стабільний суспільний розвиток та підвищення добробуту населення.

Але для російського президента Путіна цей шлях був шляхом у нікуди. Набагато привабливішим для нього був месіанський шлях – шлях встановлення «руського» миру, відродження Росії як другої наддержави та нового-старого світового полюсу сили, відновлення Російської Федерації у радянських кордонах.

Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

З точку зору реалізації своїх божевільних планів, особливо привабливою для Путіна була Україна, яка, на переконання кремлівських ідеологів, лише очікувала невеличкого військового поштовху, аби впасти у російські імперські обійми.

Тому ніякі раціональні аргументи на диктатора не діяли. Йому було байдуже скільки збитків отримає російська економіка внаслідок міжнародних санкцій. Як йому байдуже і сьогодні: скільки втратить росія людських життів, аби силою завоювати нашу країну.

Для Путіна це лише заздалегідь заплановані збитки та втрати на шляху до досягнення великої цілі.

Прогнозувати дії диктаторів, які переконані, що омріяна мета знаходиться лише в одному кроці від них, навряд чи можливо. Тут не працюють раціональні аргументи на кшталт – війна неможлива, бо Росія ще не сформувала ударні угруповання для нападу на Україну, не розгорнула достатню кількість військових шпиталів чи не налагодила логістику, які звучали на українських політичних ток-шоу напередодні 24 лютого 2022 року.

Фото: EPA/UPG

Для Путіна набагато важливішим було зовсім інше: чи є парадна форма одягу у російських військовослужбовців, щоби вони пройшли парадним кроком по київському Хрещатику.

Для Путіна набагато важливішим було відродження російської імперії за його життя.

***

Висновки із цього невеличкого військово-політичного екскурсу дуже прості. Військова загроза з боку Росії проти нашої держави буде зберігатися поки живий нинішній російській диктатор Путін, поки існує імперська Росія.

Країна-агресор та її глибинний народ, еліта настільки уражені вірусом «руського» миру, що вже по іншому не уявляють існування власної держави.

Поки буде існувати російська держава у нинішньому вигляді, буде зберігатися реальна військова загроза існуванню України як незалежної суверенної держави.

Виходи із цього становища, принаймні два.

Перший радикально хірургічний – Російська Федерація повинна припинити своє існування як єдина держава та розпастися на окремі національні утворення, які будуть існувати як стабільні острівці спокійного демократичного життя і не нести загрози іншим країнам.

Другий терапевтичний – після нашої перемоги (а я переконаний вона неодмінно буде) у Росії потрібно буде запустити великі системні програми на кшталт програм денацифікації у повоєнній Німеччині. Але здається мені, цей шлях менш ефективний, ніж шлях радикально хірургічний.

Ну, а нам своє робити. Гарно воювати, працювати на фронт, налагоджувати гідне життя, створювати сучасну військову промисловість та будувати сучасне українське військо.