Рада прийняла закон про новий порядок військової служби

Офіцерські звання будуть надаватися також захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають відповідний бойовий досвід

Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби 8339.

За закон проголосували 283 народних депутати, передає кореспондент LB.ua.

Законом удосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу. Зокрема, закон передбачає надання офіцерських звань тим захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають відповідний бойовий досвід.

Буде запроваджено випробування при прийнятті на військову службу за контрактом. Законом також встановлюються нові строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років шляхом виключення положення щодо шестимісячного строку.

"Також передбачена заміна військового звання "перший сержант" на "головний сержант" - для врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким були присвоєні відповідні військові звання до набрання чинності цим Законом), а також унормувати можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої Законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання", - зазначено у пояснювальній записці.

Також законом пропонується:

врегулювати деякі норми щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов’язку, зокрема пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби;

запровадити випробування при прийнятті на військову службу за контрактом;

установити строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо шестимісячного строку;

осучаснити деякі положення Закону та розділити їх у часі (на мирний час та особливий період – поза та в межах періодів проведення мобілізації, дії воєнного стану та стану війни) за результатами проведеного в державі правого режиму воєнного стану, а також особливостей функціонування держави в разі оголошення стану війни;

привести положення статті про звільнення військовослужбовців з військової служби у відповідність із раніше ухваленими законами.

Нагадаємо, що в Україні також хочуть спростити для військовослужбовців процес проходження військово-лікарської комісії.