Завтра Раду змушуватимуть поспіхом знищити обрану владу Чернігова, - секретар міськради

Завтра у Верховній Раді планують поспіхом розглянути питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради. Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він звернувся до народних депутатів не підтримувати це рішення, щоб не знищити обрану громадою владу в Чернігова.

«Завтра Раду змушуватимуть поспіхом знищити обрану громадою владу в Чернігові. За інформацією, яку я щойно отримав від народних депутатів України, завтра на засідання профільного комітету ВР виноситься проект Постанови про ліквідацію працюючого місцевого самоврядування в Чернігові та наділення створеної міської військової адміністрації повноваженнями міської ради, виконавчого комітету та міського голови одночасно (!!!).Прошу народних депутатів України не голосувати за питання наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету», - заявив Олександр Ломако.

Він зазначив, що питання планується винести на розгляд в останній момент.

«Офіційно проект Постанови ще не зареєстрований. Враховуючи, що питання, м‘яко кажучи, сумнівне, його вноситимуть в останній момент перед засіданням комітету та ВР. Це робиться для того для того, щоб потім оперативно «проштовхнути» в сесійній залі», - зазначив Ломако.

Секретар міськради Чернігова наголосив, що місто також звернулося до парламентарів із закликом не голосувати за передачу повноважень міської ради військовій адміністрації. Як повідомлялося, відповідне рішення Чернігівської міськради було ухвалено на позачерговому засіданні 21 лютого. Займатися розвитком Чернігова має обрана рада, а обороною - призначена військова адміністрація, підкреслюється у зверненні Чернігівської міськради. Петиція до Президента не вводити в Чернігові військову адміністрацію за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.