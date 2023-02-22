​Нардеп Мамка пропонує пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"

Він зареєстрував законопроєкт, який пропонує позбавляти держнагород лише осіб, які вчинили тяжкі злочини, а не через накладання санкцій.

Народний депутат забороненої проросійської партії ОПЗЖ Григорій Мамка зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує позбавляти державних нагород лише осіб, які вчинили тяжкі злочини, а не через накладання санкцій. Таким чином він пропонує законодавчу ініціативу, яка дозволяє зберегти звання Героя України у одного з лідерів партії Юрія Бойка.

Про це Руху ЧЕСНО стало відомо під час засідання Комітету державної влади, який відбувся 21 лютого.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що не бачить підстав для позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Бойка почесного звання. Але після резонансу у ЗМІ прем'єр повторно дав доручення робочій групі розглянути питання позбавлення звання "Герой України" та винести пропозиції на розгляд РНБО. Також Шмигаль зареєстрував відповідний законопроєкт (№8407-2).

У Верховній Раді за останній тиждень зареєстровано чотири законопроєкти, які стосуються процедури позбавлення держнагород. Зокрема авторами законодавчих ініціатив є представники фракції "Європейська солідарність" (№8407), "Голосу" (№8407-1), а також вже згаданий представник ексОПЗЖ Григорій Мамка (№8407-3).

"Як і у законодавчих ініціативах із позбавленням повноважень депутатів проросійських партій, ми бачимо тут імітацію законотворчості. Давно є проєкт №6163, який можна доопрацьовувати і виносити у зал. Але парламент і тут тягне час, дає можливість представникам забороненої ОПЗЖ, які досі не позбавлені повноважень народних депутатів, подавати ініціативи, вигідні проросійським політикам. Мамка подавав свій альтернативний законопроєкт, який дозволяє представникам проросійських партій і далі працювати в місцевих радах, якщо вони вийшли з фракції. І з питанням почесних звань він діє так само", - наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Члени профільного комітету з питань держвлади назвали подібні законопроєкти нардепів та прем’єра "політичним популізмом та хайпом".

Нагадаємо, звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК "Нафтогаз" і домовився про газові угоди з Росією та Туркменістаном.