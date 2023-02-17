Очільник МЗС України і Франції обговорять ситуацію довкола мережі "Ашан"

Кулеба заявив, що компанія "перетворилася на повноцінну зброю російської агресії".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує обговорити з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною ситуацію довкола мережі "Ашан".

Про це Кулеба написав у своєму твітері.

Міністр зазначив, що торік закликав бойкотувати "Ашан", оскільки мережа не покинула Росію і не припинила фінансувати військові злочини РФ.

"Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французькою колегою", - написав Кулеба.

Нагадаємо, розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde отримали документи, згідно з якими "Ашан" безкоштовно постачав товари для армії Росії на окупованих українських територіях.

За даними Інституту керівників вищої ланки Єльського університету, станом на жовтень 2022 року понад 1000 компаній припинило роботу в Росії, залишалися 238.