Кулеба заявив про 17 випадків, коли посольства України отримували листи з вибухівкою й органами тварин

Відомо про 17 випадків, коли українські посольства отримували листи з вибухівкою, фальшиві листи-бомби або ж листи з органами тварин.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає CNN.
Очільник МЗС зазначив, що першим випадом був інцидент в Іспанії.
"Але те, що почалося після цього вибуху, було більш дивним, і я навіть сказав би, хворим", - додав Кулеба.
На думку міністра, за кампанією із залякування українських дипломатів стоїть Росія або ж хтось, "хто співчуває справі Росії та намагається посіяти страх".
"Можливо, ця терористична відповідь - це російська відповідь на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і саме так вони намагаються дати відсіч, програвши одну за одною справжні дипломатичні битви", - підкреслив Кулеба.
Наразі слідчі не робили жодних заяв про причетних до атак на українські дипломатичні установи.
Нагадаємо, до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила. що крім посольства України, ще щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли на адреси різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош.