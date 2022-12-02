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Кулеба заявив про 17 випадків, коли посольства України отримували листи з вибухівкою й органами тварин

Очільник МЗС зазначив, що підозрює у цих залякування Росію або когось, хто "співчуває російській справі і намагається сіяти страх".

Кулеба заявив про 17 випадків, коли посольства України отримували листи з вибухівкою й органами тварин
Фото: EPA/UPG

Відомо про 17 випадків, коли українські посольства отримували листи з вибухівкою, фальшиві листи-бомби або ж листи з органами тварин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає CNN.

Очільник МЗС зазначив, що першим випадом був інцидент в Іспанії.

"Але те, що почалося після цього вибуху, було більш дивним, і я навіть сказав би, хворим", - додав Кулеба.

На думку міністра, за кампанією із залякування українських дипломатів стоїть Росія або ж хтось, "хто співчуває справі Росії та намагається посіяти страх".

"Можливо, ця терористична відповідь - це російська відповідь на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і саме так вони намагаються дати відсіч, програвши одну за одною справжні дипломатичні битви", - підкреслив Кулеба.

Наразі слідчі не робили жодних заяв про причетних до атак на українські дипломатичні установи.

Нагадаємо, до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила. що крім посольства України, ще щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли на адреси різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош.

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