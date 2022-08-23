В Україні проходить другий саміт Кримської платформи: участь беруть близько 60 учасників

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В Україні розпочався другий саміт Кримської платформи – міжнародного консультаційно-координаційного формату, започаткованого минулого року.

Цьогоріч у саміті візьмуть участь понад півсотні представників іноземних держав, повідомили організатори заходу. Метою платформи є консолідація світової спільноти задля ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.

"Серед них лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки й Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу", – йдеться у повідомленні.

Після вступного слова міністра закордонних справ до учасників саміту і мешканців Криму звернувся президент Володимир Зеленський.

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"Крим – з Україною, і чекає, коли ми повернемось. Я хочу, щоб ви знали, що ми точно повернемось", – наголосив він.

Президент додав, що Україна разом з Кримом стане частиною ЄС.

Зеленський вважає, що до повномасштабного вторгнення Росії в України призвело, зокрема, і мовчання деяких країн у відповідь на окупацію Криму.

Наступним з промовою виступив польський президент Анджей Дуда. Він наголосив, що Крим був і є частиною України. Президент Польщі зазначив, що тепер, у 2022 році, почав вірити, що матиме змогу побачити Крим на власні очі.

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"Крим є і залишається такою ж частиною України, як Гданськ – Польща. Чимало з нас потребують зазирнути в душу і запитати себе, що змінилося з минулорічної зустрічі. Занадто багато країн давали зрозуміти Росії, що вони згодні задобрювати її. "Північний потік-2" почався вже після окупації Криму. Не може бути бізнесу з Росією, як це було раніше", – наголосив він.

Дуда заявив, що "Північний потік-2" треба демонтувати повністю. Свій виступ він завершив українськими словами: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".

В онлайн-форматі долучилися інші лідери, зокрема канадський премʼєр Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває в Канаді з візитом.

"Ми не можемо забути, що путінська навала з 2014 року. Український народ має право боронитися і також боронити свій Крим", – заявив Трюдо.

Шольц своєю чергою сказав, що українці мужньо протистоять ворогу, і це викликає повагу в усього світу.

"Цей саміт демонструє, що українські партнери обʼєднані, як ніколи", – додав він.

Шольц запевнив, що будь-які спроби Росії змінити статус української землі не матимуть визнання. Німеччина підтримуватиме малі і середні ферми в Україні і долучається до відбудови населених пунктів.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу заявив, що Росія намагається зламати європейські кордони.

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"Він (Путін – ред.) порушив стільки міжнародних умов, що я не можу їх всі перерахувати. Від самої анексії люди Криму переживають брутальне порушення прав людини з боку російських окупаційних органів: переслідування кримських татар, свавільні арешти. Путін розгортає все більше російських сил, перетворюючи його на військовий табор, Крим перетворився на плацдарм для атаки 24 лютого", – зазначив він.

Джонсон наголосив, що Путін хоче всієї України, він готує більше фальшивих референдумів.

"Важливо бути всім разом, ми не можемо більше дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони. Ніколи не визнаємо анексії Криму чи будь-якої іншої території", – додав британський премʼєр-міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна буде продовжувати підтримувати незалежність України. Він наголосив, що війна в Україні стосується всіх.

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"Тому що наслідки цієї війни переживаємо всі ми. Дестабілізація міжнародного права, гуманітарні наслідки – все це наслідки вибору, який зробила Росія, коли атакувала 24 лютого", – зазначив Макрон.

Він закликав Росію вивести війська з України.

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі висловив "непохитну підтримку" цієї ініціативи та України.

"Російська окупація 2014 року була неприйнятним актом агресії. Італія постійно засуджувала незаконну анексію Криму та поступову його мілітаризацію", – сказав він у відеозверненні.

Він додав, що боротьба за Крим є частиною боротьби за визволення України. Саме з Криму напали на інші південні регіони України.

"В той час як Росія намагається підкорити собі нові території, міжнародне співтовариство не може закрити очі. Ми з вами у цій боротьбі за відновлення територіальної цілісності України", – запевнив Драгі.

Президент Євроради Шарль Мішель почав виступ словами, що Крим – це Україна.

"Єс не визнає анексію кримського півострову. Агресія Росії не почалася в лютому, вона почалася в 2014 році з незаконної анексії Криму. Це був лише початок незаконних дій відносно українського народу. З лютого Росія використовувала Крим як плацдарм для вторгнення на інші регіони і щоб нападати на Україну, використовуючи ракети. Росія використовує Крим як транзитний пункт для відправки українського населення до фільтраційних таборів, і щоб продовжувати із тортурами депортацію", – наголосив він.

Шарль Мішель висловив занепокоєння щодо обстрілів ЗАЕС і закликав Росію надати доступ МАГАТЕ до станції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що силова окупація Криму була реакцією Росії на Революцію Гідності в Україні, де хоробрі українці вимагали свободи, правосуддя і права обирати своє майбутнє. Вона зазначила, що ЄС ніколи не визнає незаконної анексії Крим і надзвичайно занепокоєний порушенням прав людини в Криму.

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Цього річ до саміту доєдналися представники ще двох континентів – Африки і Південної Америки.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що агресія Росії проти України – це обурливий акт, що похитнув не лише Європу, а й Азію.

"Як премʼєр-міністр, який народився в Хіросімі, я ніколи не потерплю застосування або загрози застосування ядерної зброї. Японія запровадила суворі санкції проти Росії, надала фінансову, гуманітарну допомогу, оборонне обладнання. Японія збирається продовжити надавати допомогу в розмірі $1,1 для підтримки розширення потужностей України для зберігання зерна", – наголосив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія перетворила Крим на одну з найбільш мілітаризованих територій світу. Путін думав, що зможе диктувати свої умови, але помилявся. Генсек заявив, що НАТО буде з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Один із провідників кримськотатарського народу Мустафа Джемільов, який брав участь в офлайн-форматі, висловив подяку всім, хто долучився до платформи.

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"Рівно рік тому для забезпечення верховенства міжнародного права та відновлення територіальної цілісності України, з метою посилення мирних дипломатичних та санкційних методів ми ухвалили резолюцію. Окупація териториії чужої країни є не тільки грубим порушенням міжнародного права, а завдає величезних збитків самій державі-окупанту. Ми не побачили логічних кроків зі сторони Росії", – наголосив він.

Джемільов додав, що Крим став місцем, куди Росія звозить українців, щоб катувати їх і змусити співпрацювати з ФСБ або зізнатися в злочинах, яких вони не вчиняли. В Криму знову почали безслідно зникати люди. Мешканців Криму відправляють воювати проти України.

Виступи також мали президент Словенії Борут Пахор, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, президентка Грузії Саломе Зарубішвілі, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президент Гватемли Алехандро Джамматеї Файя. Файя зазначив, що жодна країна світу не має права стояти осторонь у часи такої війни.

Крім них, зі зверненням виступили премʼєр Ірландії Мікхол Мартін, президент Ісландії Гудні Торлаціус Йоханнесон, наслідний принц Ліхтенштейна Алоїз, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Сурінаму Чан Сантохі, президентка Молдови Мая Санду.

Основну частину заходу організовано в онлайн-форматі, однак президент Польщі Анджей Дуда прибув особисто. Загалом участь у саміті візьмуть близько 60 країн і міжнародних організацій.