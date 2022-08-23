В Україні розпочався другий саміт Кримської платформи – міжнародного консультаційно-координаційного формату, започаткованого минулого року.

Цьогоріч у саміті візьмуть участь понад півсотні представників іноземних держав, повідомили організатори заходу. Метою платформи є консолідація світової спільноти задля ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.

"Серед них лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки й Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу", – йдеться у повідомленні.

Після вступного слова міністра закордонних справ до учасників саміту і мешканців Криму звернувся президент Володимир Зеленський.

"Крим – з Україною, і чекає, коли ми повернемось. Я хочу, щоб ви знали, що ми точно повернемось", – наголосив він.

Зеленський вважає, що до повномасштабного вторгнення Росії в України призвело, зокрема, і мовчання деяких країн у відповідь на окупацію Криму.

Наступним з промовою виступив польський президент Анджей Дуда. Він наголосив, що Крим був і є частиною України. Президент Польщі зазначив, що тепер, у 2022 році, почав вірити, що матиме змогу побачити Крим на власні очі.

"Крим є і залишається такою ж частиною України, як Гданськ – Польща. Чимало з нас потребують зазирнути в душу і запитати себе, що змінилося з минулорічної зустрічі. Занадто багато країн давали зрозуміти Росії, що вони згодні задобрювати її. "Північний потік-2" почався вже після окупації Криму. Не може бути бізнесу з Росією, як це було раніше", – наголосив він.

Дуда заявив, що "Північний потік-2" треба демонтувати повністю. Свій виступ він завершив українськими словами: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".

В онлайн-форматі долучилися канадсьакий премʼєр Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває в Канаді з візитом.

"Ми не можемо забути, що путінська навала з 2014 року. Український народ має право боронитися і також боронити свій Крим", – заявив Трюдо.

Цього річ до саміту доєдналися представники ще двох континентів – Африки і Південної Америки.

Основну частину заходу організовано в онлайн-форматі, однак президент Польщі Анджей Дуда прибув особисто. Загалом участь у саміті візьмуть близько 60 країн і міжнародних організацій.