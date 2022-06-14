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Єврокомісія дасть рекомендації надати Україні офіційний статус країни-кандидата до ЄС, – Politico

Володимиру Путіну потрібно направити чіткий сигнал про те, що “він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу”.

Єврокомісія дасть рекомендації надати Україні офіційний статус країни-кандидата до ЄС, – Politico
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Європейська комісія дасть рекомендації щодо надання Україні офіційного статусу країни-кандидата у Євросоюз.

Про це пише politico.eu з посиланням на офіційних осіб, знайомих з обговоренням під час дебатів між членами комісії у понеділок.

Вони, зокрема, заявили, що усвідомлюють жертви українців та необхідність направити президенту Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що “він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу”.

“Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: “Вибачте, хлопці, ви махали не тим прапором”, – сказав один із високопосадовців.

Зазначимо, визнання України країною-кандидатом вимагає одностайного схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина повідомила про те, що у Євросоюзі три країни-члени висловлюються проти надання Україні статусу кандидата.

Європейська комісія має обговорити питання надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня.

8 червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 

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