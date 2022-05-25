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Кулеба обговорив із президентом Швейцарії відновлення України

Зустріч Кулеби із Ігнаціо Кассі відбулась у Давосі.

Кулеба обговорив із президентом Швейцарії відновлення України
Фото: Дмитро Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми зосередилися на післявоєнній відбудові та відновленні України, які будуть ключовими темами цьогорічної конференції в Лугано", - повідомив Дмитро Кулеба.

Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі і заявив, що Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, позбудеться корупції та впливу олігархів. Він також зазначив, що повномасштабної війни не було б, якби світ дослухався до України і вжив превентивних санкцій.

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