Кулеба обговорив із президентом Швейцарії відновлення України

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми зосередилися на післявоєнній відбудові та відновленні України, які будуть ключовими темами цьогорічної конференції в Лугано", - повідомив Дмитро Кулеба.

At the onset of my visit to Davos I was warmly welcomed by the President of the Swiss Confederation @ignaziocassis. Switzerland is our trusted partner. We focused on Ukraine’s post-war reconstruction and recovery, which will be the key topics of this year’s conference in Lugano. pic.twitter.com/qGVMoQrARm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі і заявив, що Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, позбудеться корупції та впливу олігархів. Він також зазначив, що повномасштабної війни не було б, якби світ дослухався до України і вжив превентивних санкцій.