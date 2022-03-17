Данілов не вірить у діалог із росією і впевнений, що імперія розвалиться на частини

Переговори з Росією щодо завершення війни проти України є сумнівними, адже РФ не дотримується обіцянок. Водночас уже в найближчому майбутньому Російська Федерація має всі шанси розпастися. Таку думку висловив сьогодні в ефірі спільного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що стосується діалогу з Російською Федерацією, - я в це не вірю. Я взагалі вважаю, що це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас вбивати. Була дуже чудова киянка, яка стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю (Голда Меїр – ред.), яка казала, що з людьми, які прийшли вас вбивати, ви ніколи з ними не домовитеся. На сьогоднішній день тривають перемовини, які проводить Офіс президента на чолі з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Вони мають спробу зробити так, щоб гумконвої працювали. І ми бачимо, останні дні ця ситуація хоч зрушилася з мертвої точки. Не скрізь, але тим не менше", - сказав Данілов.

Данілов додав, що у цій війні Україна може покладатися тільки на власні сили, і державні діячі наразі ведуть активну дипломатичну діяльність, аби українська армія отримувала всю необхідно зброю.

"Навала, та сарана, яка на нашу Україну з усіх боків, дуже-дуже велика. І я чітко усвідомлюю, що для того, щоб її виборювати, нам треба якомога більше і дронів, і куль, і снарядів, і ПЗРК, і інших засобів. Це постачається. Але ми маємо на увазі, що ми ведемо війну. Виходять зі строю дрони, їх збивають. Виходять зі строю БТР, їх так само палять, набагато менше, ніж палимо ми, але тим не менш така ситуація є на фронті", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що надана міжнародними партнерами допомога - це також і захист Європи, і всього цивілізованого світу.

"Ми готові цю сарану знищити для того, щоби вже поставити крапку в існуванні цієї псевдоімперії, яка є абсолютно штучним утворенням. Я про це неодноразово говорив, що ми будемо жити в часи, коли Російська Федерація просто розвалиться на частини. Треба ще трохи почекати, і цей процес почнеться", - сказав Данілов.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден у виступі перед журналістами щодо ситуації в Україні повідомив, що Сполучені Штати збільшують надання оборонної допомоги Києву - вартість спорядження та озброєння досягне додаткові $800 мільйонів.