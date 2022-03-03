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​В Ізюмі після бомбрадування загинули цивільні - дорослі та діти (оновлено)

Вже йдеться про 8 загиблих 

​В Ізюмі після бомбрадування загинули цивільні - дорослі та діти (оновлено)

Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинуло 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. У центрі міста - значні руїни, насамперед вибиті вікна.

Про це повідомляє Володимир Мацокін, заступник мера Ізюма.

Як він раніше розповів Суспільному, атака почалася близько о 23:59. Після цього снаряд у багатоповерхівку та приватний будинок. І

За попередньою інформацією Володимира Мацокіна, в приватному будинку, куди прилетів снаряд, загинуло шестеро людей - четверо дорослих та двоє дітей.

Нагадаємо, що 1 березня в окупованому російськими військами Купʼянську люди вийшли на протест. 

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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