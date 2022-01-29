Порошенко закликав інших членів НАТО брати приклад з Британії та США і дати Україні зброю, – The Times

На думку політика, постачання союзниками оборонної зброї в Україну може змінити ціну можливого вторгнення для Росії.

П’ятий президент Петро Порошенко закликав інших членів НАТО брати приклад з британців та американців і надати Україні зброю.

Про це пише британське видання The Times у статті "Україна «повинна поводитися як Черчилль, щоб протистояти Росії», каже колишній Президент".

Автор статті Ентоні Ллойд нагадує, що Порошенко очолював Україну під час її найгірших років війни з Росією, інформує пресслужба очолюваної Петром Порошенком партії "Європейська Солідарність".

"Путін сприймає себе між імператором та Богом», сказав Порошенко The Times у Києві. «Він думає, що може робити все, що хоче. Він хоче відтворити «другу версію» Радянського Союзу, в якому Україна є лише частиною пазлу, без якої не може існувати мапа", – йдеться у публікації.

Пропонуючи поради адміністрації президента Зеленського, як краще підготувати народ до війни, Порошенко виділив Великобританію як одного з провідних союзників України і закликав роздроблену політичну еліту його країни наслідувати приклад коаліції військового часу Черчилля.

"Черчилль – мій приклад у цій ситуації. На початку Другої світової війни він був найактивнішим і критично налаштованим до своїх опонентів, однак він створив уряд національної єдності. Багатьом українським політикам слід дуже уважно вивчити британську історію та врахувати, що Черчилль є надзвичайно популярним в Україні", – сказав Порошенко.

Фото: пресслужба партії "Європейська Солідарність"

"Зеленський – мій опонент, але Путін – ворог України. Я готовий підставити плече уряду та Президенту, щоб підтримати Україну", – наголосив він.

Британське видання констатує, що за врядування Зеленського Україна виглядає дуже погано підготовленою до війни. Попри щотижневі зростання чисельності російських військ на півночі та сході України – нині на місцях зосереджені близько 70 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю понад 127 000 солдат – та формування російських військово-морських сил на півдні, є мізерні свідчення широкомасштабної цивільної підготовки до конфлікту.

Незважаючи на нещодавні поставки легкої протитанкової зброї та протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які Великобританія та США передали Україні, Порошенко відзначив значні прогалини у військовій та цивільній підготовці своєї країни. За його словами, армія, як і раніше, отримує низьку заробітну плату, сили територіальної оборони не підготовлені, а стратегічний резерв збройних сил небоєздатний.

"Солдати на лінії фронту одержують менше, ніж охоронець у супермаркеті. І ми маємо збільшити витрати на організацію сил територіальної оборони, щоб збільшити ціну, яку Путін платитиме за вторгнення. Кожен дім має бути проблемою для російських солдатів", – говорить Порошенко.

Порошенко наголошує: постачання союзниками оборонної зброї в Україну може змінити ціну можливого вторгнення для Росії.

"Маючи унікальний досвід з 2014 року, я можу сказати, що українські солдати можуть творити дива", – сказав він. "Їх краще забезпечити негайно, аніж потім. У 2022 році всі розуміють, що в цій ситуації вони інвестують у свою власну безпеку, а не лише безпеку України. Ніхто не знає де далі можуть з’явитися російські війська. Гельсінкі, Швеція, Норвегія, Балтика, Україна, Польща, Румунія. Так Путін перевіряє слабкість Заходу. Найкраща відповідь – показати, що Захід сильний і єдиний", – резюмує Петро Порошенко.