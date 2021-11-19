Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Поярков потрапив у ДТП в Києві
У Миколаєві застрелили бізнесмена
У Миколаєві застрелили бізнесмена
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
ГоловнаПолітика

Росія де-факто вже вийшла з Мінського процесу, - заступник глави української делегації у ТКГ

У зриві домовленостей РФ звинувачує Україну.

Росія де-факто вже вийшла з Мінського процесу, - заступник глави української делегації у ТКГ
Фото: Макс Требухов

Росія де-факто вже вийшла з Мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але відкрито вона про це не заявлятиме.

Про це заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив в ефірі телеканалу "Дом".

"Росія діє дуже цинічно і провокаційно. Тому що, з одного боку, Росія не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з Мінського процесу або з "нормандського формату". З іншого боку, Росія повністю блокувала весь переговорний Мінський процес і абсолютно не збирається виконувати Мінські угоди. Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною Мінських домовленостей і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація", - сказав він.

Мережко зазначив, що Росія й надалі не буде відкрито заявляти про вихід з Мінського переговорного процесу, по-перше, тому що це "остаточно підірве залишки довіри до неї з боку західних партнерів".

"А Росія, як і раніше, називає Францію та Німеччину своїми партнерами", - додав він.

По-друге, вихід РФ із Мінського процесу спричинить нові санкції із боку Заходу.

Попри те, що Росія де-факто вийшла з Мінського формату, у зриві домовленостей вона звинувачує Україну.

"Росія намагається звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють, зокрема, ОБСЄ, яка є медіатором, посередником у цьому процесі. Вони теж це все чудово бачать", - резюмував Олександр Мережко.

Нагадаємо, кілька днів тому МЗС Росії опублікувало 28 сторінок дипломатичних документів, щоб показати, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у "нормандському форматі" нібито регулярно спотворюється.

Ці документи показали серйозні суперечності між Росією та Німеччиною і Францією. Наприклад, європейські дипломати вказали на незгоду із російським наративом "внутрішнього українського конфлікту" в Україні. 

Після оприлюднення документів Франція і Німеччина звинуватили РФ у порушенні дипломатичного протоколу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також