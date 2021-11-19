Росія де-факто вже вийшла з Мінського процесу, - заступник глави української делегації у ТКГ

Росія де-факто вже вийшла з Мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але відкрито вона про це не заявлятиме.

Про це заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив в ефірі телеканалу "Дом".

"Росія діє дуже цинічно і провокаційно. Тому що, з одного боку, Росія не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з Мінського процесу або з "нормандського формату". З іншого боку, Росія повністю блокувала весь переговорний Мінський процес і абсолютно не збирається виконувати Мінські угоди. Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною Мінських домовленостей і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація", - сказав він.

Мережко зазначив, що Росія й надалі не буде відкрито заявляти про вихід з Мінського переговорного процесу, по-перше, тому що це "остаточно підірве залишки довіри до неї з боку західних партнерів".

"А Росія, як і раніше, називає Францію та Німеччину своїми партнерами", - додав він.

По-друге, вихід РФ із Мінського процесу спричинить нові санкції із боку Заходу.

Попри те, що Росія де-факто вийшла з Мінського формату, у зриві домовленостей вона звинувачує Україну.

"Росія намагається звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють, зокрема, ОБСЄ, яка є медіатором, посередником у цьому процесі. Вони теж це все чудово бачать", - резюмував Олександр Мережко.

Нагадаємо, кілька днів тому МЗС Росії опублікувало 28 сторінок дипломатичних документів, щоб показати, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у "нормандському форматі" нібито регулярно спотворюється.

Ці документи показали серйозні суперечності між Росією та Німеччиною і Францією. Наприклад, європейські дипломати вказали на незгоду із російським наративом "внутрішнього українського конфлікту" в Україні.

Після оприлюднення документів Франція і Німеччина звинуватили РФ у порушенні дипломатичного протоколу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат".