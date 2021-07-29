Деякі депутати "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)

За словами глави фракції, це Устінова, Юрчишин та Бобровська, однак заяви про вихід оприлюднили й інші.

Низка депутатів "Голосу" ухвалила рішення вийти з партії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила нардепка Олександра Устінова. За її словами, частина партійців також відмовилася брати участь у сьогоднішньому з'їзді.

Устінова зазначила, що 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді.

"З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", – заявила вона.

Водночас глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі LB.ua сказав, що, за його даними, з партії виходять тільки три народні депутати – Устінова, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин. Попри цю заяву про вихід оголосили й інші.

"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії "Голос", мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори", – заявив він.

Про вихід з партії згодом також оголосила депутатка Ольга Стефанишина.

"Прошу виключити мене з членів політичної партії «Голос». Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії Голос, який відбудеться сьогодні, та залишають партію. На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", – запевнила вона.

Оновлено. До заяви про вихід у соцмережі долучилися Юлія Клименко.

Напередодні з'їзду 29 липня стало відомо, що формат буде закритим для преси. У коментарі LB нардеп фракції Ярослав Юрчишин заявив, що застосували обмежений доступ навіть для членів партії на з’їзд. А саме: "одна людина від партійного осередку, яку обрали на партійній конференції. Та ще по дві людини, яких затвердило керівництво партії особисто, але без права голосу на з'їзді. По суті, буде голосувати лише один делегат від кожного осередку".

Водночас він визнав, що такий принцип "селекції" делегатів не суперечить статуту "Голосу".

Нагадаємо, що у червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

У липні Нардепка від фракції "Голос" в парламенті Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Втім сам Железняк заперечує, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Згодом Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос". За словами джерел у комітеті, зміни голови фракції "Голос" не відбулось через недостатню кількість голосів та порушення процедури.