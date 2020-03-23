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Нардеп от "ОПЗЖ" Лукашев обратился к врачам из-за подозрения на коронавирус (обновлено)

При этом наличие инфекции он отрицает.

Нардеп от "ОПЗЖ" Лукашев обратился к врачам из-за подозрения на коронавирус (обновлено)
Нардепы ОПЗЖ, Александр Лукашев - крайний справа
Фото: pravda.com.ua

У народного депутата Украины Александра Лукашева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил вечером в воскресенье депутат Алексей Гончаренко, а в понедельник подтвердила "Украинская правда" со ссылкой на источники в депутатском корпусе.

По их информации, первые тесты Лукашева были отрицательные, но в воскресенье, 22 марта, пришло подтверждение.

"Экспресс-тесты были отрицательные, но ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции - ред.) подтвердил", - рассказал собеседник издания.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Обновление. Лукашев отрицает, что у него коронавирус Covid-19.

"Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако, я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37. Буду держать вас в курсе, и прошу журналистов не распространять фейки", - написал Лукашев в фейсбуке.

Он также опубликовал фото из больницы.

Фото: facebook.com/ukr.alexandr.lukashev

"Хочу поблагодарить медицинский персонал за ваш труд в это непростое для Украины и всего мира время. Берегите себя!", - добавил нардеп.

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области - у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.

Как выяснилось, 11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание парламентского комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил. Члены комитета, заседание которого посетил Шахов, пообещали самоизолироваться.

21 марта Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Сергея Вельможного. Тот сообщил, что первый тест оказался негативным, но факт госпитализации подтвердил.

Как ранее сообщалось, по данным источников LB.ua, заседание парламента может состояться во вторник, 24 марта. В повестку дня могут внести голосование за указ президента о введении чрезвычайного положения.

При этом Рада не будет работает в пленарном режиме минимум до 3 апреля, но это не отменяет возможности внеочередных заседаний. Ранене депутаты провели уже два таких заседания. На одном депутаты приняли законопроект о коронавирусе, поддержали запуск закупок лекарств через национального закупщика "МЗУ" и ввели налоговые ослабления из-за карантина. На другом они поддержали кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора и назначили нового министра экономики Игоря Петрашко.

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