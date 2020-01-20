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Правоохранители задержали обвиняемого по делу Гандзюк Павловского

Кроме него, о подозрении сообщили еще восьмерым лицам.

Правоохранители задержали обвиняемого по делу Гандзюк Павловского
Игорь Павловский
Фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Правоохранители задержали бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Павловскому сообщили о новом подозрении как руководителю преступной организации. Кроме него, о  подозрении также сообщили еще восьмерым лицам.

Правоохранители провели около 30 обысков по делам о нападении на граждан, в ходе которых было изъято огнестрельное оружие и другие вещи. На данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

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