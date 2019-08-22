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Украинская адвокатура стала на путь цифровой трансформации, – Изовитова Актуально

Украинская адвокатура стала на путь цифровой трансформации, – Изовитова
Фото: pravo.ua

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины рассказала о том, как с помощью инноваций адвокатское сообщество избавляется от бюрократии и упрощает доступ граждан к защите своих прав

Адвокатура, реформированная в 2012 году в негосударственный независимый и самоуправляющийся институт, адаптировала десятки технологических решений, которые упрощают доступ граждан к правовой помощи и нацелены на профессиональное адвокатское сообщество. По уровню диджитализации украинская адвокатура на данный момент опережает многих иностранных коллег, и они разделяют это мнение.

Об этом сообщила Лидия Изовитова, глава Национальной ассоциации адвокатов Украины, пишет Новое Время

"Наши онлайн-проекты являются инструментом не только практического толка, но и способом преодоления коррупционных рисков, упрощения бюрократических процедур, гарантирования гражданам профессиональной правовой помощи и повышения эффективности защиты", - отметила она. 

Глава НААУ рассказала о трех основных ІТ-продуктах, которые сейчас внедрены и используются в адвокатском сообществе. Наиболее известный и самый масштабный из них – Единый реестр адвокатов Украины (ЕРАУ). 

"Реестром пользуются судьи, правоохранительные органы для подтверждения статуса защитника, а обычные граждане могут найти в этой базе профессионального адвоката с действующим правом на занятие адвокатской практикой. Понимая уникальность этого реестра, адвокатура с 2012 года постоянно инвестировала в его развитие. Сейчас профиль каждого адвоката в официальном реестре содержит не только базовую информацию, предписанную профильным законом, но и дополнительные данные о профессиональных достижениях, готовности адвоката предоставлять правовую помощь pro bono, ссылки на профиль в фб и актуальные контакты самого адвоката, фамилии его помощников", - прокомментировала Лидия Изовитова.

Кроме ЕРАУ есть также профессиональные сервисы для адвокатов, которые созданы для того, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на органы адвокатского самоуправления и минимизировать «бумажную» составляющую адвокатской деятельности. 

Как пояснила Изовитова, с начала этого года адвокаты как профессиональные пользователи реестра получили возможность создавать онлайн-кабинет на сайте единой профессиональной организации – НААУ. 

Каждый адвокат, зарегистрировавшись, может воспользоваться сервисом, который упрощает организационную работу и позволяет оплачивать ежегодные взносы, дополнять определенную информацию о себе в ЕРАУ, автоматизировать учет баллов повышения квалификации. Через несколько месяцев после запуска этого сервиса НААУ запустила онлайн-генерацию ордеров на предоставление правовой помощи. Этот сервис уже работает, и полностью заменит ордерные книжки старого образца с начала 2022 года. 

Еще один масштабный проект перевода полномочий адвокатского самоуправления в онлайн – реформа повышения квалификации и доступа в профессию. 

- Совет адвокатов своим решением внедрил единую онлайн-платформу повышения квалификации. На одном ресурсе находятся данные обо всех мероприятиях, всех операторах повышения квалификации по всей стране. Система предусматривает онлайн-регистрацию адвокатов на все мероприятия, фиксацию фактического присутствия на семинарах, обратную связь в виде онлайн-тестирования на знание материала семинара и автоматическое начисление полученных балов через кабинет адвоката в системе, - рассказывает глава НААУ. - Аналогично онлайн происходит аккредитация и сертификация мероприятий и лекторов. 

С учетом адвокатской монополии, эта стратегия адвокатуры является безальтернативной, отмечают в Национальной ассоциации адвокатов. Ее реализация сопровождается обучением членов региональных органов адвокатского самоуправления. Отдельное внимание здесь уделили старшему поколению адвокатов, для которых будут проводится курсы компьютерной грамотности для адаптации к новым правилам.

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