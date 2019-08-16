ЦИК установила победителя на последнем округе

Центральная избирательная комиссия провела подсчет голосов в округе №210 Черниговской области вместо окружной избирательной комиссии и признала победителем самовыдвиженца Бориса Приходько.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В.", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 в связи с тем, что по решению суда там продолжался пересчет голосов на участках. Черниговский суд признал недействительными результаты голосования в доме престарелых 210-го округа. Суд установил, что среди результатов голосования более 5% могут быть сфальсифицированы.

По результатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - другой самовыдвиженец Борис Приходько. Разница между ними составила всего 101 голос.

Как сообщалось, Борис Приходько занимал должность заместителя главы НБУ, но в 2014 был уволен по закону "Об очищении власти" (люстрации). В январе 2016 Приходько восстановился в должности через суд.

31 июля 2014 года Приходько был задержан Генпрокуратурой. Следователи установили, что в феврале 2014 года Приходько вместе с главой правления ОАО "Аграрный фонд" Александром Кирюком и главой набсовета Брокбизнесбанка Денисом Бугаем незаконно завладели денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" в размере больше чем 2 миллиарда гривен. Суд арестовал его с возможностью выхода под залог 200 млн гривен. В декабре 2014 года стало известно, что Приходько вышел из-под стражи.