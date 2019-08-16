Заседание по делу об убийстве Гандзюк не состоялось из-за неявки прокурора и подозреваемого

Приморский суд Одессы 16 августа не смог провести подготовительное заседание по фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Об этом сообщает Думская.

"Производство, которое будет рассматривать Приморский суд Одессы, касается фигуранта Игоря Павловского, которого обвиняют в сокрытии тяжкого преступления. Родственники погибшей подали ходатайство о признании их потерпевшими по этому делу. Однако ни прокурор, ни подозреваемый в суд не явились", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 22 августа.

Игорю Павловскому, который с ноября 2018 находился под стражей, в начале апреля 2019-му "смягчили" подозрение и изменили обвинение по соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). В связи с этим якобы отпали основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. В конце апреля 2019 Павловскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом ходатайствовала СБУ по согласованию с Генпрокуратурой.

26 июня срок пресечения Павловскому истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

В конце июля ГПУ передала обвинительный акт в отношении Павловского в деле Гандзюк в суд.

В начале августа Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, подал в Херсонский городской суд заявление по поводу возможного соглашения с фигурантом дела Игорем Павловским.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

По информации журналистов, посредником между заказчиками и исполнителями убийства был помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.