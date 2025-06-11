Євген Гончар став заступником міністра охорони здоров'я

Про це стало відомо на засіданні уряду, передає кореспондент LB.ua.

Раніше Євген Гончар обіймав посаду начальника відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.