Євген Гончар став заступником міністра охорони здоров'я

Про це стало відомо на засіданні уряду, передає кореспондент LB.ua.
Раніше Євген Гончар обіймав посаду начальника відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.
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