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В Донецьку склалась критична ситуація із постачанням інсуліну, - Центр нацспротиву

Це сталось через безвідповідальну халатність місцевих корупціонерів-колаборантів.

В Донецьку склалась критична ситуація із постачанням інсуліну, - Центр нацспротиву
В Донецьку склалась критична ситуація із постачанням інсуліну
Фото: Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Донецьку склалася критична ситуація із постачанням інсуліну.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Причина – безвідповідальна халатність місцевих колаборантів, які створили схему відмивання грошей на постачанні ліків. І терміни доставки рятівного ліку мало кого хвилює, коли мова йде про великі гроші”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що  потрібні медикаменти можна купити як мінімум удвічі від реальної вартості. 

  • На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта.
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