В Донецьку склалась критична ситуація із постачанням інсуліну, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Донецьку склалася критична ситуація із постачанням інсуліну.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Причина – безвідповідальна халатність місцевих колаборантів, які створили схему відмивання грошей на постачанні ліків. І терміни доставки рятівного ліку мало кого хвилює, коли мова йде про великі гроші”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потрібні медикаменти можна купити як мінімум удвічі від реальної вартості.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта.