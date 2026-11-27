Попереду — опрацювання документа бюджетним комітетом та розгляд у сесійній залі.

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Сьогодні, 27 листопада, до Верховної Ради України надійшов доопрацьований урядом проєкт державного бюджету України на 2027 рік, підготовлений до другого читання.

Як повідомили у пресслужбі парламенту, це вже шостий бюджет України за час повномасштабної війни.

Основні показники проєкту Держбюджету-2027:

доходи (без міжбюджетних трансфертів) — 5 трлн 599,5 млрд грн;

видатки — 7 трлн 223,6 млрд грн;

потреба в міжнародній фінансовій підтримці — 52,6 млрд доларів США.

Порівняно з першим читанням збільшено видатки на грошове забезпечення військовослужбовців, страхування бізнесу від воєнних ризиків, публічні інвестиції, освіту, медицину та низку інших важливих напрямів.

Попереду документ повинен опрацювати бюджетний комітет, і потім розглянути у сесійній залі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав нардепів відповідально підійти до розгляду цього законопроєкту.