Кількість критеріїв та загальний механізм визначення підприємств важливими для національної економіки залишилися незмінними.

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Міністерство оборони України оновило критерії для підприємств оборонно-промислового комплексу, авіабудівної та космічної галузей, які претендують на статус важливих для національної економіки.

Про це повідомили у відомстві.

Зміни стосуються документального підтвердження оборонних контрактів і грантової підтримки в межах процедур, пов’язаних із бронюванням військовозобов’язаних працівників.

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Зокрема, замість рекомендованих форм підтвердження укладення та виконання оборонних договорів запровадили єдині форми звітності.

Також передбачили додаткове підтвердження для отримувачів грантів, якщо звітний період за грантовим договором завершився.

Водночас кількість критеріїв і загальний механізм визначення підприємств важливими для національної економіки не змінилися.

Зокрема, частка оборонної продукції, робіт і послуг має перевищувати 50% загального обсягу діяльності підприємства за останній звітний період.