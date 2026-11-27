У разі надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, а також попередньо підтверджена військова допомога на саміті НАТО в Анкарі, в Україні залишається 70 млрд євро непокритих потреб.

Уряд схвалив доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік, в якому врахували висновки Верховної Ради та рекомендації Міжнародного валютного фонду, повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, у бюджеті додатково передбачили 20,4 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців.

«Наступного року тільки в бюджеті України на безпеку й оборону спрямовано майже 5 трлн грн. Це рекордна сума за весь час війни — 43% ВВП нашої країни», – зазначив глава уряду.

Реклама

Частину цих видатків покриють коштами Ukraine support loan від ЄС, однак, за словами Корецького, повна очікувана вартість війни суттєво перевищує суму, закладену в бюджеті. Тому країна продовжує працювати із партнерами і розраховує на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу.

Також у бюджеті закладені кошти на створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків. Україна робить свій внесок 31 млрд гривень, або 600 млн євро. Розраховують також, що за результатами вже проведених переговорів партнери зроблять додаткові внески, і ця сума сягне 3 млрд євро.

Передбачається, що на 7 млрд гривень збільшуються державні інвестиції, зокрема в освіту, науку, культуру та спорт. Більше коштів виділяють на підтримку ветеранів, укриття, а також наукові та медичні проєкти.

«Також зросте ресурс місцевих бюджетів — на 18,5 млрд грн порівняно з першим читанням. Загальна сума становитиме понад 1 трлн грн», – розповів Корецький і анонсував «багато спільної роботи» з народними депутатами та міжнародними партнерами, щоб бюджет був повністю профінансований і Україна отримала пряму позабюджетну матеріальну та військову допомогу.

У разі надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, зокрема USL, Ukraine Facility, прямої допомоги МВФ та інших партнерів, а також попередньо підтвердженої військової допомоги на саміті НАТО в Анкарі, в України залишається 70 млрд євро непокритих потреб. З них 30 млрд євро – для покриття прямого бюджетного дефіциту і 40 млрд – для потреб Сил оборони.

«Президент досяг попередніх домовленостей про фінансування левової частки цих непокритих видатків. Далі всі органи державної влади працюватимуть, щоб домовленості були реалізовані повною мірою», – підсумував премʼєр.

Після нічного засідання, яке тривало до 3:05, Верховна Рада вранці 28 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік.