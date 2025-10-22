Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.
Про це розповіли в Укренерго.
Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Українців закликали стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) регіонів і ощадливо використовувати електроенергію.
- За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, росіяни били по енергетиці України всю ніч.