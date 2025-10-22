З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення

Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення
Фото: Укренерго

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру  у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Про це розповіли в Укренерго. 

Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Українців закликали стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) регіонів і ощадливо використовувати електроенергію. 

  • За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, росіяни били по енергетиці України всю ніч.
Теми: , , ,
