Уполовину менше ніж взимку 2023-го: ціни на газ у Європі опустилися до літнього рівня

Європейський еталонний показник ціни на газ TTF у лютому суттєво подешевшав – він опустився нижче 25 євро за мегават-годину. Попереднього разу така вартість була влітку, пише Euronews.
Нинішня ціна у понад 50% менша, ніж була рік тому. Це відображає ширшу тенденцію, спричинену поєднанням кліматичних та економічних факторів, зокрема дуже теплу зиму та помітне знищення попиту на газ.
Згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасу природного газу в Європі наразі досяг нових п’ятирічних сезонних максимумів: запаси газу в ЄС становлять 65,9%, Німеччині – 71,56%, Італії – 60,3% і Франції – 51,3%.
Глобальний спад виробничої діяльності з 2022 суттєво вплинув на промисловий попит на газ, особливо в Європі.
Також на вартість природного газу вплинули відновлювані джерела енергетики та атомна генерація.
- У грудні 2022 ЄС довелося тимчасово обмежувати ціни на газ. Регулювання було необхідне для обмеження епізодів завищення цін на газ у Євросоюзі, які не відображають ціни на світовому ринку.
- Росія десятиліттями шантажувала Європу своїм газом, який закуповувала в неї велика кількість країн. Після початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу почали відмовлятися від російських газових постачань.