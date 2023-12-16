Україна і Румунія звершили 20-річну суперечку щодо виконання вимог при будівництві каналу “Дунай - Чорне море”

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов'язань за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Зокрема, на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо завершена 20-річна суперечка з Румунією з виконання її вимог при будівництві каналу “Дунай-Чорне море”.

“Ми виконали “домашню роботу” і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого”, - написав Стрілець.

Міністр подякував своєму румунському колезі а підтримку цього “історичного рішення”, а також міністерці навколишнього середовища Молдови.

Канал Дунай-Чорне море — судноплавний канал в Румунії, що сполучає Чорне море з судноплавною частиною русла Дунаю. Є складовою водного шляху між Північним та Чорним морями через канал Рейн-Майн-Дунай (канал) та річки Дунай, Майн, Рейн.

Канал повністю підпорядкований суверенітету Румунії, на відміну від Дунаю, який підлягає спільному суверенітету Дунайських країн, до яких входить, зокрема, Україна.

Нагадаємо, за рік роботи портів Дунайського кластеру відкрито 23 нових термінали. Також за цей час відкрили 20 нових точок для перевалки вантажів.

Тим часом через новий український "зерновий коридор" від серпня цього року пройшли більше 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.