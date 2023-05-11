​Стало відомо, яким благодійним фондам українці довіряють найбільше

До п’ятірки організацій увійшли "Повернись живим", благодійний фонд Сергія Притули, UAnimals, ЮНІСЕФ і Товариство Червоного Хреста.

Дослідження Kantar Online Track, яке провели у квітні, показало, яким організаціям українці готові жертвувати свої кошти та на які напрями допомоги донатять найбільше.

У п'ятірці організацій-лідерів довіри перебувають:

Наступними в перелік потрапили благодійний фонд «Таблеточки» (19%), фандрейзингова платформа United 24 (17%) та благодійна платформа Dobro.ua (17%). Інші фонди та проєкти називають менше 10% респондентів.

Як показало дослідження, найбільші суми українці готові жертвувати організаціям, що допомагають армії – понад 500 гривень готові задонатити 48% опитаних. 35% можуть перерахувати понад 500 гривень на допомогу дітям.

Крім того, понад 500 гривень готові пожертвувати на допомогу таким категоріям:

людям із захворюваннями (28%);

людям похилого віку (23%);

потерпілим від війни тваринам і притулкам (22%);

вимушено переміщеним особам (18%);

на підтримку культури (9%).

Нагадаємо, станом на 11 квітня 2023 року до п’ятірки сторінок із найбільшою кількістю підписників на всіх досліджуваних платформах у соцмережах увійшли благодійні фонди "Повернись живим", UAnimals, "Фонд Ріната Ахметова", United24 та "Таблеточки".

За інформацією української розвідки, космічний апарат “ICEYE”, придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.