​БЕБ вилучило нафтопродукти Укрнафти і Укртатнафти майже на 800 млн гривень

Паливо може бути передане на потреби ЗСУ.

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ вилучили понад 16 тис. тонн бензину та дизельного пального за результатами обшуків на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Зазначається, що понад 3 тис. тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 млн гривень вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тис. тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 млн гривень. Орієнтовна загальна вартість вилученого палива становить майже 800 млн гривень. Ці нафтобази належать декільком товариствам, які афілійовані з відомою фінансово-промисловою групою.

Згадані акціонерні товариства здійснювали нелегальний збут палива без відображення операцій у податковій звітності, таким чином ухилялися від сплати податків. У подальшому це паливо реалізовувалося через мережу АЗС без сплати акцизного податку.

Наразі вилучені нафтопродукти заблоковані з метою уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання щодо подальшої передачі палива для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, БЕБ та СБУ викрили колишніх менеджерів Укрнафти та Укртатнафти у привласненні 40 млрд гривень. У рамках розслідування справи відбулися гучні обшуки. Детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах колишньому керівнику та головному бухгалтеру компанії. Колишній директор ПАТ Укртатнафта наразі перебуває під вартою.

Правоохоронці продовжують активні слідчі дії у межах кримінальних проваджень, встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

З метою якнайшвидшого надходження коштів до державного бюджету, детективи БЕБ вже забезпечили відшкодувати завданих державі збитків. За одним з епізодів протиправної діяльності ПАТ “Укртатнафта” здійснило перерахування коштів до бюджету декількома платежами у загальній сумі 531 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України у співпраці зі співробітниками СБУ та процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.