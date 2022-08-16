Трішки більше 71,5 млн грн надійшло в бюджет від продажу військових облігацій

Сьогодні було розміщено облігації внутрішньої державної позики.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
За результатами продажу в держбюджет залучили понад 71,5 млн грн.
У міністерстві наголосили, що "гроші інвесторів підтримують Збройні сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами".
Нагадаємо, раніше Мінфін на первинних аукціонах помітно підвищив ставку річних гривневих облігацій внутрішньої держпозики на 3%, до 14%. Це дозволило отримувати більше коштів від ОВДП.
На попередньому аукціоні 9 серпня в державну скарбницю вдалося залучити майже 3,5 мільярда гривень в еквіваленті.