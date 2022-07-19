​Мінцифри розробляє власний необанк − Дія Банк

Дія Банк допоможе залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток.

Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників видання розповів, що проєкт поки що "сирий".

Метою Мінцифри є створення платформи, до якої зможуть підключатись банки. Він навів як приклад Таскомбанк, який став платформою для необанків sportbank та izibank. Дія Банку навпаки банківська ліцензія не буде потрібна, оскільки їх уже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Проєкт має на меті роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги й покращити гнучкість цього продукту.

За словами співрозмовника серед високопосадовців, в Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал. Наприклад, були складнощі в доопрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосування карток "єПідтримка", дозволивши використовувати їх для оплати продуктів.

Натомість створивши фінтех-платформу безпосередньо в Дії, уряд зможе контролювати цільове використання коштів. А також розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм – дороге задоволення. Цим банкам дадуть API для підключення до інтерфейсу.

Нагадаємо, 10 нових послуг і документів Дії готові до запуску і з'являться в застосунку упродовж липня. Також невдовзі цифрові документи матимуть переклад англійською.