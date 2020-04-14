ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной

ДТЭК Рината Ахметова объявил о решении приостановить работу 10 шахт и вспомогательных предприятий "ДТЭК Павлоградугля", обогатительных фабрик "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также Першотравенского ремонтно-механического завода и научно-производственного центра ДТЭК.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

С 20 апреля около 18700 человек будут выведены в простой, а остальные будут заниматься проветриванием горных выработок, откачкой воды и поддержанием производства.

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое", - заявила компания, объясняя свое решение.

По словам гендиректора ДТЭК Максима Тимченко, "остановка "Павлоградугля" – это остановка угольной отрасли Украины, это было самое прибыльное объединение, с самой низкой себестоимостью".

ДТЭК напомнил, что раньше уже была остановлена работа шахт "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская".

На онлайн-брифинге во вторник Тимченко сообщил, что ДТЭК также рассматривает возможность обращения в международный арбитраж в связи с ростом долгов за электроэнергию генерации из альтернативных источников.

По словам гендиректора компании, долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ" достиг 1,1 млрд грн.

"Конечно же сегодня возникает необходимость серьезно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию", – цитирует главу ДТЭК издание "Бизнес-Цензор".

ДТЭК вложил в объекты альтернативной энергетики 1,2 млрд евро, в том числе заемных средств.