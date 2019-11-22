Коломойский: Приватбанк "вернется" мне в ближайшее время

Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уверен, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - цитирует Коломойского издание.

Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка.

Он заявил, что завод справедливо требует компенсации от Приватбанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие будут штурмовать банк.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House премьер-министр Алексей Гончарук пообещал не допустить возвращения Приватбанка Коломойскому.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.