Приквел “Чужого” та повернення “Венздей”: 10 серіалів серпня

Завершення літа обіцяє бути гарячим, якщо не в плані погодних умов, то точно в серіальному сезоні. Повернення великих хітів та видатних майстрів Netflix , неочікуваний дебют Джейсона Момоа, прихід ксеноморфів на маленькі екрани – усе це з’явиться на стримінгах вже у серпні. Кінокритик Ігор Кромф підготував добірку з десяти найкращих серіалів цього місяця.

“Вождь війни”

Коли: 1 серпня

Де: AppleTV

Історичний мінісеріал, де у дев’яти епізодах шоураннери Томас Паа Сібет та Джейсон Момоа зроблять екскурс у захоплюючу та маловідому історію Гавайських островів.

Мінісеріал розповідає про колонізацію Гаваїв у XVIII столітті та спротив корінного населення під орудою мужнього воїна Каяни, якого грає сам Момоа. Для актор цей проєкт став не лише шоураннерським дебютом, а й даниною національної пам'яті qjuj народу. “Вождь війни” – це дев’ять годин захопливих мандрів, кривавих битв, підкилимних інтриг та суворої природи. У цьому серіалі Гавайські острови зовсім не схожі на картинку, яку пропонуютьтуристичні буклети.

“Пограбування”

Коли: 6 серпня

Де: Amazon

Якщо вам до вподоби серіали без високих ідей і неймовірної напруги, які можна дивитись під час хатніх справ, то радимо додати комедійний екшн “Пограбування” у вашо вотчлист.

Бадді-муві про двох інкасаторів, яких грають Едді Мерфі та Пітт Девідсон. За класичними законами жанру, вони ненавидять одне одного, однак перед лицем небезпеки мають об’єднатися, а згодом – стати найкращими друзями. Пригод їм випаде чимало, і кожну з них супроводжуватимуть вибухові спецефекти. Саме вони, а ще – відчутна хімія між акторами, триматимуть це розважальне (в найкращому сенсі цього слова) шоу.

“Венздей” 2 сезон

Коли: 6 серпня

Де: Netflix

Довгоочікуване продовження одного з найтрендовіших серіалів Netflix. Другий сезон, традиційно для популярних шоу розділять на дві частини. Першу покажуть в серпні, а другу – у вересні.

Команда на чолі з великим та жахливим Тімом Бертоном розповість нову історію пригод героїні Джени Ортеги. Вона переживатиме неочікувані пригоди, пов’язані з її популярністю. А крім того, їй доведеться рятувати сусідку від смерті та розгадувати нові загадки родини Аддамсів. Трейлер серіалу обіцяє фірмову бертонівську готику та елементи горору у поєднанні з чорною комедією.

“Платонічне кохання” 2 сезон

Коли: 6 серпня

Де: AppleTV

Продовження романтичної комедії, де акторський дует Сета Рогена та Роуз Бірн грають вже дорослих друзів дитинства, які намагаються допомогти одне одному розібратись з кризою середнього віку.

Другий сезон цього комедійного шоу проведе героїв через кар’єрні проблеми, весілля друзів та безкінечні кризи у стосунках. Можна очікувати, що шоу буде таким само смішним, невротичним та злегка романтичним, як і перший сезон.

“Чужий: Земля”

Коли: 8 серпня

Де: FX/Hulu

Після років експериментів та вибудовування складних філософських світів, похмурий всесвіт Чужого входить в успішне переродження. Минулого року вийшов “Ромул”, де режисер Феде Альварез з усією повагою до першоджерела 1979 року, повернув глядачам класичний техногорор про замкнутий простір.

Тепер за серіальне розширення всесвіту взявся Ной Хоулі, відомий як шоуранер вдалої серіальної адаптації фільму братів Коенів “Фарго”, яка стала насиченою багатосезонною кримінальною антологією. Тепер Хоулі за підтримки самого сера Рідлі Скотта (він у шоу виконавчий продюсер) береться за перший серіал у цьому всесвіті. Він переносить дію на Землю та пропонує приквел до оригінального “Чужого” 1979 року. Це буде техногорор про команду юних людей та синтетиків, якій доведеться зустрітись з іншопланетними видами життям в різних локаціях, від зорельотів до футуристичних буцегарень.

“Заплутана історія Аманди Нокс”

Коли: 20 серпня

Де: Hulu

Сервіс Hulu продовжує знімати моторошні психологічні детективи на основі реальних подій. Минулого року стримінг вразив восьмисерійним шоу “Під мостом” про загадкове зникнення 14-річної підлітки у 1997 році. Нове шоу розповідає про Аманду Нокс – дівчину з США, яка поїхала до Італії, де отримала вирок на 26 років за звинуваченням у вбивстві. Американка розпочала судову боротьбу, яка тривала майже десять років і мала досить великий резонанс.

“Заплутана історія” обіцяє складний судовий детектив з купою плутаних свідчень, через які глядачеві треба буде пробиратисьсамотужки, аби зрозуміти – чи була вбивцею Аманда Нокс?

“Заручниця”

Коли: 21 серпня

Де: Netflix

Цей напружений політичний трилер має перспективи стати одним з найкращих шоу сезону. Його події розгортаються під час міжнародного форуму, на якому чоловіка британської прем’єрки (Сюрран Джонс) викрадають невідомі, а президентка Франції (Жюлі Дельпі) потрапляє у тенета шантажистів. Політикині будуть змушені ворогувати, поки не прийдуть до розуміння, що лише спільно зможуть подолати велику міждержавну змову.

Шоураннером проєкту став Метт Чарман, який свого часу отримав оскарівську номінацію за роботу над сценарієм драми “Міст шпигунів” Стівена Спілберга – реальної історії про обмін заручниками між СРСР та США в роки Холодної війни. Тож у новому шоу варто очікувати круговерть саспенсу та інтриг у атмосфері вищих державних ешелонів.

“Миротворець” 2 сезон

Коли: 21 серпня

Де: MAX

MAX випускає довгоочікуваний другий сезон чорної супергеройської комедії від Джеймса Ганна з Джоном Сіною, яка є частиною всесвіту DC.

Головного (анти)героя не візьмуть у Банду Справедливості, яка вже засвітилась у повнометражному “Супермені”. Тож найбільш неадекватний супергерой матиме власні абсурдні пригоди, пов’язані з новим виходом до паралельних реальностей. Вони, за словами головного архітектора всесвіту DC, будуть повною протилежністю Marvel. Глядачів навряд чи розчарує другий сезон: він, як і перший, обіцяє абсурдні танці, смішного Орлика, а також Джону Сіна, який природньо зображатиме кризу середнього віку.

“Якщо коротко”

Коли: 22 серпня

Де: Netflix

Автор культового “Коня БоДжека” та менш відомих, але не менш цікавих дорослих анімацій “Тука і Бері” та “Скасувати минуле”, випускає новий анімаційний серіал.

Велика сімейна історія розповідатиме про дитинство та дорослішання кількох братів та сестер з єврейської родини Швуперів. Оповідь у невротично-іронічній манері проведе глядачів через знайомі багатьом радощі та горе, перемоги та поразки героїв. Серіал багато в чому є автобіографічною роботою Рафаеля Боба-Ваксберга.

“Список смертників. Темний вовк”

Коли: 27 серпня

Де: Prime

Суміш трилера, екшну та драми заснована на романі Джека Карра отримала продовження. Неочікувано воно стане приквелом і перенесе глядача на сім років до початку першого сезону, щоб розповісти історію Бена Едвардса (Тейлор Кітч) до того, як він став спецагентом ЦРУ.

Серіал обіцяє бути насиченим олдскульним бойовиком, де знайдеться місце і героїчному пафосу морських котиків, і темним дилемам між офіцерською честю та принадами корупції. Тобто все те, за що фани полюбили перший сезон цього старомодного шоу. Окрема заувага: Кріс Пратт також з’явиться у серіалі, хоч цього разу його персонаж Джеймс Ріс і не буде грати першу скрипку в шоу.