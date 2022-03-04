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Західні телеканали масово купляють для показу серіал "Слуга народу"

Свого часу серіал два роки показувався на Netflix.

Західні телеканали масово купляють для показу серіал "Слуга народу"
Фото: facebook

Комедійний серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв Володимир Зеленський, почали купляти західні телеканали.

Як повідомляє видання про кіноіндустрію The Wrap за посиланням на правовласників, компанію Eccho Rights, серед покупців — британський Channel 4, MBC на Ближньому Сході, ANT1 в Греції та PRO TV в Румунії. 

Так, Channel 4 показуватиме "Слугу народу" по неділях. Хто володіє правами на трансляцію в Штатах, невідомо, пише AP, проте деякі серії доступні американським глядачам на ютубі.

Серіал також покажуть в Болгарії, Молдові, Есторії, Франції, Фінляндії та Грузії.

Компанія Eccho Rights, яка володіє правами на "Слугу народу", переказала 50 тисяч доларів українському "Червоному хресту", а також забрала зі свого каталогу російський контент.

Новиною для західної преси та виконавців головних ролей також стало те, що свого часу Володимир Зеленський озвучував для українського прокату медвежа Падінгтона.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
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