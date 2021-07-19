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Композитори NOVA OPERA презентують нову виставу Opera Lingua

Нова інтердисциплінарна опера відбудеться у бібліотеці  ім. Вернадського.

Композитори NOVA OPERA презентують нову виставу Opera Lingua
Ілля Разумейко, Роман Григорів
Фото: Артем Галкін

Композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють над створенням нового твору Opera Lingua, що буде присвячений феномену мови. Презентація проекту запланована на осінь 2021 року. Оперу можна буде побачити у просторі київської Національної бібліотеки ім. В. А. Вернадського.

До 2020 року Григорів та Розумейко співпрацювали із формацією NOVA OPERA. Новий проєкт вони створюють в рамках формації Opera Aperta - лабораторії сучасної опери, розташованої у приміщенні Національної спілки композиторів України. Метою лабораторії є створення в Києві сучасного оперного театру, який буде функціонувати як мультидисциплінарний майданчик для сучасної та барокової опери, танцювального театру та експериментальних сценічних жанрів.

Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють разом з 2007 року. З 2015 по 2020 рік працювали з формацією NOVA OPERA  в якості композиторів, драматургів, перформерів та музично-артистичних керівників. У 2015/2016/2017 роках створили разом із режисером Владом Троїцьким біблійну оперну трилогію: оперу-реквієм IYOV, оперу-цирк Babylon та оперу-балет ARK. В наступні сезони, розвиваючи жанр експериментальної опери, створили низку синтетичних музично-театральних творів, серед яких сонОпера «непрОсті» з Тарасом Прохасько, trap-опера Wozzeck з поетом Юрієм Іздриком, жахОпера «Гамлет» та музична драма Romeo and Juliet (Івано-Франківський драматичний театр, реж. Р. Держипільский), футуристична опера Aerophonia, опера-антиутопія GAZ (реж. Вірляна Ткач), археологічна опера CHORNOBYLDORF.

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