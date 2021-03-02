Шоу под названием "вакцинация"

На днях прочитала новость о том, что правительство планирует продавать частным клиникам вакцины, которые не будут успевать использовать. В этой новости абсурдно абсолютно все.

Фото: Макс Требухов

Первое, на что хочется обратить внимание, так это на количество имеющейся вакцины, а именно полмиллиона доз на 40-миллионную страну (с учетом необходимости использования двух доз на каждого человека). Не успели на прошлой неделе доставить первую партию вакцины, которой хватит на бесплатную вакцинацию всего лишь 250 тысяч человек, что составляет 0,6% населения Украины, как уже планируют ее продажу частным клиникам.

Кроме того, мне интересно, что именно будут продавать частным клиникам? Просроченную вакцину? Вакцину, у которой срок годности на самом исходе? Или годную вакцину, вместо того, чтобы ею бесплатно вакцинировать?

Ну и самое главное в этой новости, это то, о чем она на самом деле, а именно об отсутствии ДОВЕРИЯ. И самое важное - это то, что правительство точно понимает рейтинг абсолютного недоверия общества Кабмину, Министерству здравоохранения, вакцине и всему происходящему шоу с вакцинацией. Понимая, что вакцинация провалена, Кабмин принял, мягко говоря, сомнительное решение продать вакцину частным клиникам, которые, в свою очередь, продадут ее несчастным, которые вынуждены будут вакцинироваться для пересечения границы.

Ну и откуда может взяться доверие?

Сначала министерство охраны здоровья не смогло договориться про нормальную вакцину. Нам попытались пропихнуть китайскую, которую обязательно нужно было купить через фирму – «прокладку», а когда это не получилось, впопыхах начался поиск другой вакцины. Поиск начался тогда, когда весь мир уже вовсю вакцинировался.

Затем нам без конца обещали, что вот-вот начнется вакцинация: завтра, послезавтра, с понедельника…, а вакцина все никак не приезжала…

А затем министр охраны здоровья лично отправился в Индию за вакциной «AstraZeneca» и привез… вакцину «CoviShield».

В результате всех этих действий, от вакцинации отказываются даже те, кто находится на фронте борьбы с коронавирусом. Так, из 24 медицинских работников реанимационного отделения Александровской клинической больницы, только двое согласились на вакцинацию. А если врачи, понимая влияние вакцины на организм, несмотря на то, что находятся в зоне самого высокого риска, отказываются делать прививку, что говорить об остальных людях? При этом министерство здравоохранения рапортует о «перемоге» в вакцинации, вакцинировав аж 3 тысячи человек. И это в то время, когда другие страны привили уже более 50% своего населения качественной высокоэффективной вакциной.

Министерство здравоохранения заявляет, что до конца 2022 года в Украине будет провакцинирован 21 миллион человек. С учетом необходимости 2-х доз на человека, это практически по 2 миллиона человек в месяц. Давайте будем честными, с такими темпами доставки вакцины и вакцинирования, как у нас, это затянется на десятилетия.

Не знаю, как кому, но мне точно не добавила доверия, вакцинация в прямом эфире министра охраны здоровья Максима Степанова. Наоборот, у меня возникли дополнительные вопросы. В середине ноября министр переболел коронавирусом, а это означает, что по прошествии 3-х месяцев у него в крови точно есть антитела к нему, и вакцинация, по меньшей мере, бессмысленна. Что же тогда кололи министру в прямом эфире?

Обычно, когда я пишу блог, обязательно делаю вывод, пытаюсь разобраться, как можно решить проблему. А в данном случае, я ничего не могу оптимистического написать… Кроме того, что страшно жить в стране с таким отношением к людям…