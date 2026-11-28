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Унаслідок хакерської атаки на інтернет-пошту Південної Кореї було розкрито персональні дані щонайменше 113 855 клієнтів. Повний масштаб витоку ще встановлюють, повідомила в суботу поштова служба, пише Yonhap.

Державна поштова служба Південної Кореї Korea Post, що підпорядковується Міністерству науки та інформаційно-комунікаційних технологій, заявила, що підтвердила несанкціонований доступ хакерів до поштових записів, які містили персональні дані клієнтів. Повний масштаб витоку ще встановлюють.

Зловмисники отримали доступ до сервісу зміни адреси доставки в мобільній версії інтернет-пошти та переглянули імена, адреси й номери телефонів одержувачів рекомендованих листів, які доставлялися з 17 до 24 листопада.

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Аналіз даних лише за один день показав, що персональна інформація 113 855 осіб опинилася під загрозою розголошення.

У Korea Post повідомили, що виявили ознаки кібератаки в середу та звернулися до поліції з проханням провести розслідування.

Korea Post тимчасово призупинила роботу деяких сервісів, зокрема функції зміни адреси доставки, а також заблокувала доступ до свого мобільного вебсайту з IP-адрес, розташованих за межами країни.

Останній інцидент стався на тлі серії витоків даних у фінансових установах і державних органах Південної Кореї протягом останніх тижнів. Серед них і масштабний витік у державній компанії Korea Electric Power Corp., унаслідок якого було розкрито персональні дані близько 1,52 мільйона осіб.