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Трамп висловив готовність допомогти Росії в разі поширення чуми

У Штатах стежать за розвитком подій. 

Трамп висловив готовність допомогти Росії в разі поширення чуми
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США «спостерігають дуже пильно» за ситуацією з легеневою чумою в Росії, де днями померла співробітниця Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру і Далекого Сходу. Про це сказав президент Дональд Трамп, пише BBC

Раніше аналогічну заяву зробив держсекретар Марко Рубіо. Трамп додав, що Штати готові допомогти Росії в цьому питанні. 

Журналісти запитали американського президента, чи збирається він щось робити через ризик поширення Росією легеневої чуми. Дональд Трамп сказав, що не спілкувався з Москвою на цю тему. 

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«Мені прикро бачити, що це в них трапилося. Ми допоможемо. Кожному, в кого така проблема, ми завжди допоможемо», – сказав він. 

Офіційно Росія не заявляла про зв'язок смерті лаборантки з чумою. Заявляли, що вона померла від пневмонії нез'ясовного походження. За даними росмедіа, близько 200 людей, які контактували з померлою науковицею, помістили під медичний нагляд. 

«Якщо щось на зразок цього витікає, це може швидко поширитись, Тож ми спостерігаємо і моніторимо пильно. Не думаю, що це причина для того, аби бити на сполох, але це привід сфокусуватися і бути пильними стосовно цього, і це те, що ми робимо», – коментував інцидент Марко Рубіо. 

Легенева чума лікується антибіотиками, але в разі відсутності лікування може бути смертельною. 

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