Проести в Індії: поліція схопила лідера опозиції і застосувала силу до протестувальників

Також арештували осіб, які причетні до витоку екзаменаційних матеріалів.

Індійська поліція затримала опозиційного лідера Рахула Ганді, його сестру і десятки активістів під час масштабних протестів у Нью-Делі.

Масове обурення спалахнуло через витік відповідей на вступних іспитах до медичних вишів, який торкнувся 2 мільйонів молодих людей та призвів до самогубства близько десятка студентів, пише Reuters.

Правоохоронці схопили опозиціонерів безпосередньо біля будинку прем'єр-міністра Нарендри Моді. Ганді чинив опір і лягав на дорогу, однак силовики силою підняли його і вивезли в поліцейському автобусі.

Жорсткі затримання відбулися після того, як багатотисячна хода студентів до будівлі парламенту переросла в сутички. Силовики били мітингувальників кийками і застосовували сльозогінний газ. Унаслідок цього травми отримали майже 180 людей, а понад 150 учасників акції опинилися в лікарні.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді повідомив, що правоохоронці вже відправили за ґрати 13 осіб, причетних до витоку екзаменаційних матеріалів, і провели повторні іспити. Попри це, молодіжний рух відмовляється зупиняти протести. Вони вимагають відставки міністра освіти, виплати компенсацій родинам загиблих студентів у розмірі 10 мільйонів рупій (близько 104 тисяч доларів) і припинення поліцейського свавілля.