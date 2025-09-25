Сьогодні судді винесуть вирок у справі колишнього президента Франції Саркозі

Ніколя Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачують в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Судді в Парижі винесуть сьогодні вердикт у справі про корупцію проти колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє DW.

Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачують в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі через франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна.

Такієддін, головний обвинувач у справі, помер у вівторок у Бейруті. Він стверджував, що передав керівнику апарату Саркозі загалом 5 мільйонів євро готівкою між 2006 і 2007 роками.

Саркозі нібито мав допомогти відновити імідж Каддафі за кордоном ‒ у той час мало хто хотів мати справу з лівійським диктатором, якого вважають організатором вибуху літака над Локербі в 1988 році. Каддафі убили опоненти у 2011 році на тлі заворушень Арабської весни та втручання НАТО в Лівію.

Дружину Саркозі, Карлу Бруні-Саркозі, разом з чоловіком звинувачують у тиску на свідків, щоб ті мовчали.