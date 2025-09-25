У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Сьогодні судді винесуть вирок у справі колишнього президента Франції Саркозі

Ніколя Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачують в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Сьогодні судді винесуть вирок у справі колишнього президента Франції Саркозі
Фото: EPA/UPG

Судді в Парижі винесуть сьогодні вердикт у справі про корупцію проти колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє DW.

Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачують в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі через франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна.

Такієддін, головний обвинувач у справі, помер у вівторок у Бейруті. Він стверджував, що передав керівнику апарату Саркозі загалом 5 мільйонів євро готівкою між 2006 і 2007 роками.

Саркозі нібито мав допомогти відновити імідж Каддафі за кордоном ‒ у той час мало хто хотів мати справу з лівійським диктатором, якого вважають організатором вибуху літака над Локербі в 1988 році. Каддафі убили опоненти у 2011 році на тлі заворушень Арабської весни та втручання НАТО в Лівію.

Дружину Саркозі, Карлу Бруні-Саркозі, разом з чоловіком звинувачують у тиску на свідків, щоб ті мовчали.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies