Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом. Трансляцію відкритої частини організував Офіс президента.

Попереднього разу вони бачилися 18 серпня, коли глава української держави відвідував Білий дім. Нинішні переговори організували на полях засідання Генасамблеї ООН.

Зеленський на початку зустрічі розповів, що від початку контрнаступу біля Добропілля взяли в полон близько 1000 окупантів. Він кілька разів подякував за підтримку США, зокрема за програму продажі зброї Європі для України PURL.

"Протягом кількох місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звичайно, ми будемо проводити обмін, завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна потребує більше тиску на Росію і санкцій. Україна повністю підтримує ідею Дональда Трампа про те, як зупинити купівлю нафти і газу в Росії.

Дональд Трамп під час відповідей на запитання про те, чи варто країна НАТО збивати літаки Росії в їхньому повітряному просторі він сказав: "Так". А потім додав, що скаже через місяць.

На запитання про те, чи дадуть США гарантії безпеки України, Трамп сказав, що цю тему будуть обговорювати, а поки що про це рано казати.

"Російська економіка зараз у дуже складному становищі і Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Всі думали, що війна закінчиться за три дні. Завдяки українським військовим і залученості всіх продовжується. Не найкраща ситуація для Росії – вона сподівалася на швидке рішення. Тяжкі бої тривають і виглядає так, що воно не зупиниться", – сказав Трамп.

На запитання про дрони в Данії він сказав, що не буде відповідати, поки не отримає інформацію.

Коментуючи закупівлю Угорщиною в Росії ресурсів і позицію Віктора Орбана із відмовою припинити це Трамп припустив, що угорський прем'єр-міністр перегляне свою думку.

Близько 20:40 за Києвом президенти пішли на закриту зустріч. За результатами переговорів можуть анонсували заяви для преси від Зеленського.

Володимир Зеленський минулого тижня казав, що планує обговорити з американським колегою гарантії безпеки. Підготовка гарантій тривала за участі європейських партнерів. Київ розраховує, що Сполучені Штати теж братимуть у них участь.

Трамп під час сьогоднішнього виступу в Генасамблеї заявив, що Штати готові застосувати "жорсткі тарифи" проти Росії, якщо та не буде готова до миру. Але не уточнив, коли саме і за яких умов.

Попередні очні контакти Володимира Зеленського і Дональда Трампа

За час другої каденції Дональда Трампа Зеленський літав до Штатів двічі. Вперше – 28 лютого, і та поїздка завершилася скандалом. Віцепрезидент висунув Зеленському претензії через відсутність костюму (і напередодні другої зустрічі Білий дім питав у Києва, в що буде вбраний президент), а Трамп звинуватив його в небажанні миру. Згодом врегулювати відносини між главами держав вдалося дипломатичним шляхом, і Трамп з Зеленським бачилися ще двічі – на прощанні з Папою Римським Франциском у Італії та на саміті НАТО в Нідерландах.

Друга поїздка до Білого дому відбулася 18 серпня і минула в значно теплішій атмосфері. Тоді Трамп уперше підтвердив готовність брати участь у гарантіях безпеки для України.