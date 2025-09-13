«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Трамп вимагає від НАТО не купувати російську нафту і лише тоді обіцяє ввести санкції проти РФ

Також президент США пропонує країнам ввести мита на товари з Китаю.

Трамп вимагає від НАТО не купувати російську нафту і лише тоді обіцяє ввести санкції проти РФ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.

Лист, адресований усім країнам, Трамп оприлюднив у своїй соцмережі 13 вересня.

«Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії тоді, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не на 100%, а купівля російської нафти деякими країнами — це просто шок! Це значно послаблює вашу переговорну позицію і силу торгу з Росією», - написав американський президент.

Трамп додав, що «у будь-якому разі, я готовий “почати”, коли ви будете готові. Просто скажіть — коли».

Також лідер США наполягає на підвищенні партнерами мит на товари із Китаю.

«Я вважаю, що це, а також запровадження НАТО як групою мит у розмірі від 50% до 100% щодо Китаю, які будуть повністю зняті після завершення війни між Росією та Україною, також допоможе зупинити цю смертельну, але безглузду війну. Китай має значний вплив і навіть контроль над Росією, а ці потужні мита зламають цю хватку», - написав американський президент.

«Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко завершиться, і всі ці життя буде врятовано! Якщо ні — ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів», - вважає Трамп.

  • Міністерство фінансів США 12 вересня закликало країни «Групи семи» та Євросоюзу ввести «суттєві тарифи» на товари з Китаю та Індії, аби зупинити їхні закупівлі російської нафти.
  • Крім того, США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Обмеження торкнуться Росії, Китаю, Індії, Туреччини, ОАЕ, Ірану, Сінгапуру, Тайваню.
