Суспільне: Зеленський може поїхати на похорон Папи Римського

Поки що очікують на дату, аби спланувати візит.

За даними джерел Суспільного, український президент може поїхати на прощання з Папою Франциском, який помер учора. Зараз очікують на дату поховання, аби підготувати візит.

Інші деталі поки невідомі. Раніше про план попрощатися з понтифіком, який очолював католицьку церкву з 2013 року, повідомила низка світових лідерів.

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.

Сьогодні усі кардинали Римо-католицької церкви, які перебувають в Римі, повинні зібратися для обговорення подальших дій, в першу чергу – похорону Франциска. Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua.

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу".