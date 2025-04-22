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Суспільне: Зеленський може поїхати на похорон Папи Римського

Поки що очікують на дату, аби спланувати візит. 

Суспільне: Зеленський може поїхати на похорон Папи Римського
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
Фото: Vatican News

За даними джерел Суспільного, український президент може поїхати на прощання з Папою Франциском, який помер учора. Зараз очікують на дату поховання, аби підготувати візит. 

Інші деталі поки невідомі. Раніше про план попрощатися з понтифіком, який очолював католицьку церкву з 2013 року, повідомила низка світових лідерів.

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс. 

Сьогодні усі кардинали Римо-католицької церкви, які перебувають в Римі, повинні зібратися для обговорення подальших дій, в першу чергу – похорону Франциска. Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Про те, як і серед кого обиратимуть нового Папу та чи справді ним може стати кардинал українського походження – читайте на lb.ua

А більше про Папу Римського Франциска – в матеріалі "Папа з-за краю світу". 

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